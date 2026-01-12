13日発売のヤングマガジンにて『猩猩姫』第3話が掲載されることを受け、先行ページが公開された。【画像】公開された『猩猩姫』のページ■猩猩姫あらすじ封印されし少女は通りすがりのイケメン僧侶によって解き放たれる！数多の名作漫画にインスピレーションを与えてきた物語に今、新たな命が宿る。新解釈『西遊記』開幕！フランスをはじめヨーロッパで絶大な人気を誇る『虎鶫』のippatuがおくるバトルアクション＆“ラブ”？コ