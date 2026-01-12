北陸から北日本で暴風や猛吹雪に警戒が必要です。交通への影響も出ています。最新の気象情報について、福山佳那気象予報士の解説です。昨夜からけさにかけて、多いところで60センチの雪が一気に降りました。太平洋側でも雪が積もっていて、名古屋や岐阜では今シーズン初めての積雪となっています。今後の雪と雨、風の予想です。北陸から東北の日本海側や北海道では風の強い状態が続きそうです。予想される最大瞬間風速は▼北海道で