オリックス・宮城大弥投手（24）が12日、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開した。気温5度前後と冷え込む環境の中、キャッチボールやランニングなどで調整。「一昨年、昨年とちょっと怪我が出ているので。1年間しっかり万全の体制でできるように心がけて準備しています」と充実感を漂わせたエースは、ここまで2年連続で務めている開幕投手についても「もちろん狙っていますし、前もって準備できるように、心構えとかそうい