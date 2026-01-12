12日未明、熊本市北区でごみ収集をしていた作業員がバックしてきた収集車にはねられ死亡する事故がありました。事故があったのは熊本市北区下硯川町の市道です。12日午前2時15分頃、熊本市北区貢町方面にバックしていたごみ収集車が、近くにいた作業員の男性をはねました。この事故で、はねられた熊本市東区戸島の作業員和田幸一さん63歳が全身を強く打ち、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されまし