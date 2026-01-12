¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎRAG POUND SHUN¤¬¡¢¹ç¥³¥ó´ë²è¤ÇÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¹È¤·¤ç¤¦¤¬·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¼ê¤Ä¤Ê¤®¡£¥á¥í¤¤¡È»Ø¤¹¤ê¤¹¤ê¡É¤Ç·§¸µ¤ò¹üÈ´¤­¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û´Å¤¹¤®¤ë¼ê¤Ä¤Ê¤®¡õ»Ø¤¹¤ê¤¹¤ê¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬1·î5Æü¤ËÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤¤Ü¤ë½Î ¤¢¤ó¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡È¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¹ç¥³¥ó¡É¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤¢¤ó¤ê¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3»þ