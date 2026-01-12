11日夜、熊本県長洲町で住宅の一部を焼く火事がありました。この家に住む47歳の男性が病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。火事があったのは、長洲町長洲の会社員右山喜久さん47歳の住宅です。11日午後7時20分頃、近所の人から警察に「火事が起きている」と通報がありました。消防が駆けつけると1階から炎が上がっていて、火は約2時間半後に消し止められましたが、木造2階建て住宅の一部約120平方メートルが焼け