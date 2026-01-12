シンガー・ソングライターUruの新曲「今日という日を」（2月9日配信リリース）が、映画「教場Requiem」（中江功監督、2月20日公開）主題歌に決定した。「今日という日を」は、作詞・作曲をUru自身が手がけ、編曲をトオミヨウが担当。映画の主人公・風間公親の視点に立ち、教場を巣立っていく生徒たちへ静かに語りかけるように紡がれた壮大なバラードとなっている。努力を重ねながらも答えにたどり着けない日々、厳しさの奥に秘め