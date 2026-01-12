Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2が、あす13日から毎週火曜日に全15話を4回に分けて世界独占配信される。このほどシーズン1から続投となった、MEGUMI、ホラン千秋、青山テルマ、ドラァグクイーンとして活躍するドリアン・ロロブリジーダ、そして徳井義実らMC陣がシーズン2への期待を語ったインタビュー動画が解禁した。【動画】『ボーイフレンド2』MCインタビュー動画が公開日本初となる男性同士の恋愛リ