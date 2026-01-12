10日に火災に見舞われたミシシッピ州ジャクソンのシナゴーグ「ベス・イスラエル」/Beth Israel Congregation（CNN）米ミシシッピ州ジャクソンにある唯一のシナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）で10日に火災が発生し、建物の内部が全焼した。当局はこの火災に関連して容疑者1人を逮捕し、捜査を続けている。動機は現時点で不明だが、米国ではここ数年、反ユダヤ主義関連の事件が相次いでいる。ジャクソン消防局放火捜査班によると、容疑者