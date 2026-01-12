ホテルでの密会問題で市長が辞職したことに伴う群馬県前橋市長選挙は、12日朝から投票が始まりました。12日夜には大勢が判明する見通しです。今回の前橋市長選挙は、前市長の小川晶氏が既婚者の男性職員と複数回ホテルを利用していた問題を受け辞職したことに伴うものです。前市長を含むあわせて5人が立候補していて、市政の継続か刷新か市民の判断が注目されます。投票は12日午前7時から始まり、市の選挙管理委員会によりますと、