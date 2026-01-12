AKB48が12日、東京・神田明神で、「AKB48二十歳のつどい2026」を行った。今回参加したのは、秋山由奈（20）、新井彩永（さえ＝20）、工藤華純（かすみ＝20）、久保姫菜乃（19）、迫由芽実（さこ・ゆめみ＝19）、花田藍衣（めい＝20）の6人。秋山は水色、新井は緑、工藤は赤、久保はピンクと黒、迫は白と黒、花田は白と赤の晴れ着で登場した。恒例の「今年は何世代？」の質問には声をそろえて「AKB48と同い年世代です！」と回答