Photo: 小暮ひさのり 2025年3月5日の記事を編集して再掲載しています。選ばない理由がありません。「備えあれば憂いなし」な現代社会。いざというときのための記録として、そしてそうならないための抑止力として、防犯カメラやセンサーライトへのニーズも高まっています。なので、明日から急にセキュリティレベルを上げられるヤツを紹介しますね！ Ankerの「Anker Eufy Solar Wall Light Cam