調理家電の中でも、特に普及率が高いのが電子レンジ。単身世帯や少人数世帯では、炊飯器を持っていなくても電子レンジはあるという家庭は珍しくないでしょう。近年は少人数世帯向けの単機能レンジや小型モデルに注目が集まっていますが、やはり花形となるのは30Lクラスのオーブンレンジ。 これまで、このクラスを展開してきたのはパナソニックや東芝、日立、シャープといった総合家電メーカーとアイリスオーヤマぐらいでした。