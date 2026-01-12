【モデルプレス＝2026/01/12】「AKB48 二十歳のつどい 2026」が1月12日、東京・神田明神にて開催され、AKB48の18期生・秋山由奈、新井彩永、工藤華純、久保姫菜乃、迫由芽実、19期生・花田藍衣が出席。艶やかな晴れ着姿を披露した。【写真】AKB次世代メンバー6人、華やか晴れ着姿で集結◆“AKB48と同い年世代”二十歳メンバーが晴れ着姿披露秋山は「私はAKB48ができた4日後に生まれました」と打ち明けると、「AKB48は、20年間先輩