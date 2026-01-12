北九州市小倉北区の小倉城で12日、年始恒例の「おしるこ会」が開かれ、多くの人が列を作りました。 小倉城の天守閣前広場では午前10時前から、おしるこを求める多くの人たちが長い列を作りました。「小倉城おしるこ会」は1959年から続く年始恒例の行事で、小倉城に奉納されていたおよそ120キロの餅米から作られた2000人分のおしるこが無料で振る舞われました。 ■訪れた人「もちもち。」「待ったかいがありました。おいしい