古橋亨梧がFAカップで5か月ぶりゴールを決めたイングランド2部バーミンガム・シティのFW古橋亨梧は、現地時間1月10日に行われたFAカップ3回戦の英4部ケンブリッジ・ユナイテッド戦（3-2）で、約5か月ぶりとなる今季2点目を記録した。長らく遠ざかっていた待望のゴールに、チームメートや現地ファンから熱烈な祝福が送られた。古橋は1-0で迎えた前半42分、前線からの積極的なプレスで相手DFからボールを奪うと、そのままペナル