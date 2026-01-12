オリックス・宮城大弥投手が１２日、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開した。プロ７年目を迎えるエース左腕は室内練習場でダッシュを終えると、その後はグラウンドでキャッチボール。２５年は３位に終わったことを踏まえ「やっぱりみんな悔しい思いをしていると思うし、もう一度しっかり今いるメンバー全員で戦って優勝を目指し、みんなでハワイに行きたい」と決意を新たにした。３月のＷＢＣでは、侍ジャパン入りが期待さ