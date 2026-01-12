ＡＫＢ４８の「二十歳のつどい」が１２日、東京・神田明神で行われ、メンバーの花田藍衣（めい）、久保姫菜乃、秋山由奈、新井彩永（さえ）、工藤華純、迫由芽実が出席した。ＡＫＢ４８が誕生した２００５年度に生まれた６人は、振り袖姿で二十歳の誓いを宣言。迫は「『苦労は一瞬、後悔は一生』という言葉を胸に、後悔しないよう２１年目のＡＫＢ４８を盛り上げる一人になりたい。いつまでも挑戦し続けられる心を持っている人