北佐久郡軽井沢町で大学生など15人が死亡したスキーツアーバス転落事故から間もなく10年となるのを前に11日、遺族の男性が息子の墓参りをしました。京都府舞鶴市で墓参りをしたのは遺族会代表の田原義則さんです。2016年1月15日、軽井沢町の国道18号碓氷バイパスで都内からのスキーツアーバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡しました。田原さんはこの事故で当時大学2年生だった二男の寛さんを亡く