シンガー・ソングライターのＵｒｕ（年齢非公表）の新曲「今日という日を」（２月９日配信）が１２日、木村拓哉の主演映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」（２月２０日公開）の主題歌に決まった。映画は今月１日からＮｅｔｆｌｉｘで独占配信されている前編「教場Ｒｅｕｎｉｏｎ」に続く後編。主演の木村に加えて監督・中江功氏、脚本・君塚良一氏の３人が再集結して制作された。原作は作家・長岡弘樹氏による警察ミステリー小説「教