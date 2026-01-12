関西Ｊｒ．の岡粼彪太郎（２１）が新年を迎えて気持ちを新たにしている。２０２６年はコンサート「ジュニアＳＴＡＲｔｏＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」（２９日〜２月１日、横浜アリーナ）、「大阪松竹座さよなら公演ｅｐｉｌｏｇｕｅ〜ありがとう松竹座〜」（２月２２日〜３月１９日）に出演を予定。「東京のジュニアと（共演）は１年ぶりぐらい。すごくスキルアップしていると思うので負けていられない」と闘志