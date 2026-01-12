太田寛前市長の死去に伴う安曇野市長選挙で無投票で初当選した中山栄樹さんが一夜明け「市民の生活と安心安全を守りたい」と抱負を語りました。中山栄樹さんは12日午前10時から報道陣の取材に応じました。去年11月、太田寛前市長の死去に伴う安曇野市長選は12日に告示され、新人で前副市長の中山さんが無投票で初当選しました。中山栄樹さん「自分なりに精いっぱい頑張っていって、市民の生活の安全と安心を守っていきたいと思いま