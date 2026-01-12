テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、東京・浅草の浅草寺に今年の三が日に約３００万人の初詣客が訪れたことを受け、意外と知らない浅草の江戸時代の名残などを特集した。スタジオには、歴史学者で東京大学史料編纂所教授の本郷和人氏が出演した。茶色のセーターを着たラフな姿の本郷氏に司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは「お散歩途中に着ていただいて」と突っ込むとスタジオは和や