アメリカ・ジョージア州で店内を物色する不審人物の姿がカメラにとらえられた。男は店員の目をかいくぐり、レジのお金を狙っていたとみられる。しかし、店員に見つかりそうになり、何も取らずに逃走した。一方、カリフォルニア州では、高級バッグを持ち去ろうとしたドロボーが、警察官たちに早々に捕まっていた。店内をうかがう白いパーカーの侵入者アメリカ・ジョージア州で撮影されたのは、飲食店に侵入した白いパーカーの男の姿