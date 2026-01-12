「成人の日」の12日、各地で二十歳を祝う式典が行われました。「マンモス成人式」として知られる神奈川・横浜市の成人式には、二十歳となる約3万5000人が参加しました。一方、大阪市の「あべのハルカス」では、抱負を書いた襷（たすき）を胸に58人が、地下1階から60階まで1637段の「大人の階段」を上りました。「大人の階段」を上った参加者は、「大人の階段リアルに上った。同時に大人になるのかという若干の不安はあるが、今まで