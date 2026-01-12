「冬の嵐」が3連休の最終日を直撃し、各交通機関にも影響が出ています。JR東海によりますと、東海道新幹線は雪の影響により12日午前11時30分現在、名古屋駅から米原駅の間で速度を落として運転を行っており、列車の遅れが出ています。一方、東北自動車道では、福島飯坂インターチェンジから白石インターチェンジ間の上下線などで吹雪による通行止めが行われています。また、空の便にも影響が出ています。日本航空と全日空によりま