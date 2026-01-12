昨年度、増収増益となった県内企業は全体の33.2パーセントで全国平均を上回ったことが分かりました。民間の調査会社帝国データバンク富山支店によりますと、昨年度、業績が増収増益となった県内企業は1401社、率にして33.2パーセントで全国平均の32.2パーセントを1ポイント上回りました。業種別では、「建設業」が445社で最も多く、能登半島地震の復旧需要などが業績を押し上げたとみられます。その一方、