けさの県内は所々で雪が降っています。昼前にかけて大気の状態が非常に不安定なため落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。日本付近は強い冬型の気圧配置となっていて北陸地方では上空の寒気の影響を受けています。けさの県内は広く雪が降っていて午前11時現在の積雪は、富山市猪谷で37センチ、富山市で11センチ、高岡市伏木で9センチなどとなっています。昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため局地的に積乱雲