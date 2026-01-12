FA杯3回戦トッテナム対アストン・ヴィラの一戦が行われ、1-2でアウェイのヴィラが次のステージに駒を進めた。勝利したヴィラは前半だけで2ゴールをゲット。スパーズは後半ウィルソン・オドベールの得点で差を縮めたが、追い付くことはできなかった。昨季はリーグ戦をまさかの17位で終えたスパーズ。今季はブレントフォードからトーマス・フランク監督を引き抜いて心機一転のシーズンとなったが、リーグ戦では21試合を終えて14位。