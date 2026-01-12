美祢市の秋吉台サファリランドでライオンの赤ちゃんが4頭生まれ一般公開が始まりました。4頭は12月20日に生まれ一般公開が始まりました。オス2頭、メス2頭でこの日で生後20日体重は2.5キロほどです。ライオンのメスにはおっぱいが4つあり、赤ちゃんが一度に4頭生まれるのはそれほど珍しくないということですが秋吉台サファリランドでは十数年ぶりということです。有料・事前予約制で赤ちゃんライオンにさわったり写真を撮ったりし