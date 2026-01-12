強い寒気の影響で東海地方は平野部でも大雪になっていて、名古屋で今シーズン初の積雪を観測しました。 【画像を見る】名古屋で今季初の積雪 岐阜市でも11センチの積雪 街の様子は？ （桜沢信司気象予報士 午前8時頃）「名古屋市内でも雪が舞っています。足元はほとんど雪は積もっていませんが、街路樹にはうっすらと積もっています」 名古屋市内は昨夜から雪が降り、けさ最大1センチとこの冬、初積雪を観測しました。（