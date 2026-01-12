◆第１０４回全国高校サッカー選手権決勝神村学園（鹿児島）―鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）高校サッカー決勝戦が１２日、ともに初優勝を目指す「鹿島学園（茨城）―神村学園（鹿児島）」のカードで、東京・ＭＵＦＧ国立で行われる。県勢４５年ぶりの優勝に向けて、夏の高校総体王者との対戦を前に、鹿島学園の鈴木雅人監督は「インターハイも優勝していますし、（高校年代最高峰の）プレミアリーグにいるチー