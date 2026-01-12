超高層ビルが集まり、今も再開発が進む港区の「虎ノ門」。その地名は江戸城の城門に由来している。だが、数多くあった城門の中で猛獣の名前を冠しているのは虎ノ門だけだ。いかにも城を守れそうな勇ましい名称には違いないのだが、なぜ「トラ」なのだろうか。（石川貴章）まずは江戸城の城門の歴史をおさらいするため、千代田区文化振興課の学芸員高木知己さん（６１）を訪ねてみた。徳川家康（１５４２〜１６１６年）が豊臣