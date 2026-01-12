石川県輪島市で11日、「二十歳の集い」が開かれ、参加者が節目の日を祝いました。例年、会場としていた施設が地震で被災したことから、ことしも中学校を会場として開かれた輪島市の二十歳の集い。約100人が参加した式典では、参加者を代表して平上武竜さんと崖華子さんが「人と人とのつながりを大切にしながら社会に貢献していきたい」と、誓いの言葉を述べました。 参加者は：「大人っぽくなりました」「変わらない気もするけ