強い冬型の気圧配置の影響で、石川県内は各地で雪が降り、交通機関にも影響が出ました。昼過ぎから次第に緩む見込みですが、気象台では高波に警戒を呼び掛けています。強い冬型の気圧配置となり、各地で雪となった12日の石川県内。午前11時の積雪は、七尾で14センチ、白山河内で21センチなどとなっています。この雪の影響で、12日朝は全日空の小松・羽田便が1便欠航となりましたが、現在は通常通り、運航しています。 また、JR