ボーイズグループTWSのジフンが、父親を亡くした。1月12日、所属事務所PLEDISエンターテインメントは、公式ファンプラットフォームWeverseを通じて、TWSのメンバー、ジフンが父親を亡くしたことを知らせた。【写真】ジフン、新たな魅力にファン歓喜PLEDIS側は、「TWSのメンバー、ジフンの父親が闘病中、病状が急激に悪化し、昨夜（1月11日）亡くなったという残念な悲報をお伝えする」と明らかにした。現在、ジフンは遺体安置所にい