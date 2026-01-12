古くから受け継がれてきた日本各地の伝統工芸品や、職人の技や土地の素材が生きた便利に使える日用品など、思わずお取り寄せしたくなるアイテムたちを全国から集めました。心のこもったひと刺しが作り出す繊細な幾何学模様麻布に糸で刺し子を施す青森の「津軽こぎん刺し」の技法で作られた、二つ折りタイプの名刺入れ。カードポケットが2つあり、収納力も十分。草木染特有の素朴で優しい色にホッとする。7.5×10.5cm \3,300（弘前