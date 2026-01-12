消火活動の様子 12日 香川・まんのう町 2026年1月12日の朝、まんのう町吉野の住宅で火事がありました。 午前8時40分ごろ、住民から「家が燃えています」と通報を受けた消防が駆け付け、午前10時現在、消火活動中です。 消防によりますと、この家には家族6人が住んでいますが、全員逃げ出して無事でした。現時点でけが人の情報はありません。 火事の原因は分かっていません。