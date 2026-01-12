寒さが厳しい寒中ですが、今週末にかけては3月並みの暖かさの日もあり、寒暖差が大きくなるでしょう。日本海側では大雪のあとに雪どけが進み、屋根からの落雪などに注意が必要です。寒暖差が大きい積雪が多い所では雪どけに注意明日13日(火)は前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を北上する予想です。九州から東海は昼頃にかけて一時的に雨が降るでしょう。北陸と東北は断続的に雨や雪が降り、夜は雪の範囲が広がりそう