昨夜11日(日)から今日12日(月・成人の日)の朝にかけて、名古屋市や岐阜市で今季初の積雪に。午前10時現在、名古屋市では積雪が0センチとなりましたが、日陰などではまだ雪が残っている所も。路面状況の変化に注意が必要です。名古屋や岐阜で今季初の積雪昨夜11日(日)から今日12日(月・成人の日)の朝にかけて、上空には強い寒気が南下して、太平洋側にも一部に雪雲が流れ込みました。最深積雪は岐阜市で11センチ、名古屋市で1センチ