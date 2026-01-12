【新華社ハルビン1月12日】中国黒竜江省ハルビン市で10日、氷上ドラゴンボートの国際親善大会「第1回ハルビン工業大学・ケンブリッジ大学・オックスフォード大学杯」が開かれた。英国の2大学のほか、ハルビン工業大学など中国本土の9校からなるトップ大学連合「九校連盟（C9）」、香港・マカオ地区の大学から計14チームが参加し、氷上ならではのスピード感あふれる熱戦を繰り広げた。