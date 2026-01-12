現場での足を使った取材午前5時30分、部屋に目覚ましのベルが鳴り響いている。パリ郊外のどこかの見知らぬホテル。筆者は発表会場へ向かうシャトルバスに乗るため、無理やり体を動かしてカフェインを摂取しようとしている。【画像】丸目が可愛いコンパクトEVが新登場【ルノー・トゥインゴEテックを詳しく見る】全61枚なぜ、こんなところにいるのか？ AUTOCARに掲載される記事の裏側では、新型車発表会の日時と場所、車種名、出席