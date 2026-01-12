山梨県上野原市の山林火災は延焼が続いています。これまでにおよそ74ヘクタールの山林が焼け、最も近い住宅まで50メートルの距離となっています。発生から5日目となった上野原市の扇山の山林火災は延焼が続き、けさ県や自衛隊のヘリコプターなどによる消火活動が再開されました。午前8時の時点でおよそ74へクタールの山林が焼け鎮圧のめどはたっていません。また昨夜、火は最も近い住宅まで30メートルに迫りましたが、夜間の活動で