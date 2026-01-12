高市総理が来週23日召集予定の通常国会冒頭で衆議院を解散するとの見方が広がるなか、立憲民主党と公明党の党首がけさ会談し、高いレベルでの連携の在り方を検討する方針で一致しました。国会記者会館から中継です。会談後、立憲民主党の野田代表は公明党について、「一番親和性のある政治勢力だ」と述べ、選挙協力に意欲を示しましたが、公明党はこれまで「選挙協力については人物本位」だと話していて、先行きは不透明です。野田