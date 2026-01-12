三連休最終日のきょうも北陸から北日本で暴風や猛吹雪に警戒が必要です。交通にも影響が出ています。全日空によりますと、雪の影響で石川県の小松空港や鳥取空港から羽田空港に向かう便など、あわせて4便の欠航を決めたということです。およそ300人に影響があるとしています。日本航空も雪や強風のため、7便の欠航を決めています。一方、JR東海によりますと、東海道新幹線は始発から全線で運転していますが、愛知県の三河安城駅と