歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が11日、自身のブログを更新。スタッフに差し入れた“手作り”弁当を披露した。【写真】「カフェのお弁当みたい」渡辺美奈代がスタッフに差し入れした“おかずたっぷり”手作り弁当「久しぶりにお弁当つくりました」と報告し、写真をアップ。唐揚げをメインに、にんじん、れんこんなど、色鮮やかなおかずがたっぷり詰まった愛情たっぷりのお弁当を披露した。「#お弁当6個」を作ったようで、