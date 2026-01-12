【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、ベネズエラの石油事業再建に向け、現時点での投資は「不可能」だとした米石油大手エクソンモービルに不満を示した。大統領専用機で記者団に対し「エクソンの反応は気に入らない。こざかしいことをしている」と述べ、将来的な事業参入を阻止する可能性も示唆した。トランプ氏は9日、石油企業幹部らとの会合で巨額投資を要請。エクソンのウッズ最高経営責任者（CEO）は、ベネズエラで