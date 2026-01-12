3連休最終日のきょうも北陸から北日本で暴風や猛吹雪に警戒が必要です。交通への影響も出ています。新潟県では、きのう午後から大雪に見舞われ、湯沢町ではけさまでの24時間に48センチの雪が降りました。先週の気温上昇でいったん減った積雪も再び増え、3連休最終日も雪かきに追われる人の姿がありました。住民「多い所で30センチくらいかな。寒波の割に思ったより少なくて喜んでいます」新潟市などは心配されたほどの雪は降りませ