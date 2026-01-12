歌手の相川七瀬（50）が12日までに自身のインスタグラムを更新。LA在住の友人の放送作家との仲良しショットを投稿した。「去年USに行ったときの写真」とつづり、「TBSのうたばんでお世話になってた川上ちゃんとの再会」と米国在住の放送作家の川上ともこ氏とのツーショットを投稿した。「友達って大切だなとこの歳になってしみじみ。お互い遠い場所で、目標持って頑張ってるのいうことが励みになります」と記した。「信用