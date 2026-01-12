国民民主党の玉木雄一郎代表が１１日、Ｘを更新。高市早苗総理が通常国会で「解散」を検討しているという一部報道について「政策より政局で解散なら、結局、石破内閣と同じです」と断じた。高市総理が今月開催の通常国会での解散を検討しているという一部報道があり、さまざなま反響を呼んでいるが、玉木代表は「とにかく『経済後回し解散』はまずい」と切り出し「来年度予算案は、物価高騰対策や成長戦略が満載で、国民民主が